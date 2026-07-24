Chef Diego Niño califica a TODOS los cocineros de MasterChef 24/7 y revela quiénes deben seguir mejorando (VIDEO)

Conforme avanza la competencia y ahora que están a punto de seleccionarse a los 12 mejores cocineros de MasterChef 24/7, el Chef Diego Niño se tomó el tiempo para platicar con sus alumnos y les agradeción por darl lo mejor en la clase. Además, se puso a evaluar a uno por uno, empezando por dos de las que siempre destacan: Ixdit y Michelle, a las que les recomendó no perder el ritmo y seguir buscando la perfección. Por otra parte, también señaló a Daniela, diciéndole que es hora de que demuestre sus habilidades y a Luis, al que le aconsejó no encasillarse en las mismas recetas.