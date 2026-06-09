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“Donde hubo fuego, cenizas quedan”, ¿Mauricio Ochmann regresaría con Aislinn Derbez? Esto dijo el actor

Ante los cuestionamientos de una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, el actor reaccionó y aseguró “la moneda está en el aire”.

¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se darían una nueva oportunidad en el amor a seis años de haber puesto fin a su matrimonio? Y es que bastó verlos juntos en un nuevo proyecto para que las especulaciones crecieran, pues algunos aseguran que ‘aún se miran con ojos de amor’. ¡Ojo a todo lo que dejó entrever el actor!

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