“Donde hubo fuego, cenizas quedan”, ¿Mauricio Ochmann regresaría con Aislinn Derbez? Esto dijo el actor

¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se darían una nueva oportunidad en el amor a seis años de haber puesto fin a su matrimonio? Y es que bastó verlos juntos en un nuevo proyecto para que las especulaciones crecieran, pues algunos aseguran que ‘aún se miran con ojos de amor’. ¡Ojo a todo lo que dejó entrever el actor!