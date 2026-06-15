¿Cómo detectar el maltrato en adultos mayores? Mira las señales de alerta
Muchos casos de violencia contra los adultos mayores nunca son denunciados; estas son las formas de identificar cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, económico o psicológico.
Los casos de violencia en contra de los adultos mayores pueden ser identificados de distintas formas, pero la principal es siempre tener una buena comunicación. Este tipo de situaciones se pueden vivir en casas de retiro hasta con la propia familia, si sabes de algún caso de violencia a adultos mayores no dudes en denunciar.