La Chef Lili Cuéllar pone a prueba la fuerza de Emmanuel en MasterChef 24/7 con una misión muy peculiar (VIDEO)

Uno de los cocineros de MasterChef 24/7 que han mostrado su disposición a aprender, es Emmanuel, quien pese a no ser el mejor siempre busca la forma de mejorar sus recetas. Esto es algo que la Chef Lili Cuéllar ha notado, así que en sus clases lo considera para que la ayude con las prácticas, como ahora que le puso como misión lograr la crema batida perfecta poniendo en práctica su condición física.