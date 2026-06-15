“Es como terapia": La Chef Lili Cuéllar reconforta a Pablo con una plática inspiradora en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Al darse cuenta de que el cocinero estaba algo desanimado por todo lo que está pasando en MasterChef 24/7, la “Maestra del fuego” le puso una importante tarea.
Luego de una semana en la que extrañaron sus clases, la Chef Lili Cuéllar regresó a MasterChef 24/7 y sorprendió a los cocineros con una interesante lección de repostería. Y mientras les enseñaba a preparar un delicioso parfait, les contó que, para ella, los postres son una especie de terapia y este proceso siempre la hace sentir mejor. Así que para levantarle un poco el ánimo a Pablo por lo que pasó con su novia Marianela, lo eligió como ayudante y le recomendó que tratara de distraerse.