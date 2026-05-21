¡Cazafortunas! Nagibe Abbud arremete contra Imelda Tuñón y hace delicadas declaraciones
Además de celebrar las acciones legales de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón, Nagibe Abbud aseguró que la nuera de Maribel Guardia es una cazafortunas.
Nagibe Abbud, amiga de Julián Figueroa, volvió a arremeter contra Imelda Tuñón y celebró las recientes acciones legales que José Manuel Figueroa emprendió en su contra tras sus polémicas y perturbadoras declaraciones. Además, aseguró que Imelda nunca estuvo enamorada de Julián y que sólo le interesaba la herencia de Joan Sebastian. Este fue el mensaje que Nagibe le envió a Maribel Guardia.