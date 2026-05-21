¡Cazafortunas! Nagibe Abbud arremete contra Imelda Tuñón y hace delicadas declaraciones

Nagibe Abbud, amiga de Julián Figueroa, volvió a arremeter contra Imelda Tuñón y celebró las recientes acciones legales que José Manuel Figueroa emprendió en su contra tras sus polémicas y perturbadoras declaraciones. Además, aseguró que Imelda nunca estuvo enamorada de Julián y que sólo le interesaba la herencia de Joan Sebastian. Este fue el mensaje que Nagibe le envió a Maribel Guardia.