Flor tiene clase personalizada... ¡de mantarraya! con el Chef Édgar Núñez en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El “Maestro de Fuego” notó que la cocinera tuvo problemas con esta inusual proteína y por eso le pasó unos tips interesantes
Este miércoles, le tocó a Flor irse a la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para tener una interesante masterclass personalizada con el Chef Édgar Núñez, quien le adelantó que le iba a compartir algunos secretos del corte y la preparación de la mantarraya, la proteína que los hizo sufrir ante los Jueces el martes.