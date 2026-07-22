Flor tiene clase personalizada... ¡de mantarraya! con el Chef Édgar Núñez en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este miércoles, le tocó a Flor irse a la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para tener una interesante masterclass personalizada con el Chef Édgar Núñez, quien le adelantó que le iba a compartir algunos secretos del corte y la preparación de la mantarraya, la proteína que los hizo sufrir ante los Jueces el martes.