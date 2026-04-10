Es oficial: ‘El Patrón’ permanecerá en prisión preventiva; aquí el reporte desde el penal de La Pila
Ayer por la tarde se hizo oficial la prisión preventiva para Alberto ‘N’, ‘El Patrón’. Aquí el reporte completo desde el penal de La Pila, donde la esposa del exluchador mostró visiblemente afectada.
Ayer por la tarde se hizo oficial la prisión preventiva para Alberto ‘N’, ‘El Patrón’, después de haber ejercido violencia física y verbal contra su esposa. Aquí el reporte completo desde el penal de La Pila, donde la esposa del exluchador se habría mostrado visiblemente afectada.