Padre de Pablo Lyle falleció mientras el actor se encontraba en la cárcel; se le denegó un permiso humanitario para darle el último adiós
Lamentablemente, el fin de semana, el padre de Pablo Lyle falleció. Se sabe que el actor pidió un permiso humanitario para despedirse de su papá, el cual le fue denegado.
A tan solo unos meses de que Pablo Lyle salga de prisión por el delito de homicidio involuntario, el actor perdió a su padre. Silvia Lyle fue quien informó el sensible fallecimiento de su padre, Jorge Lyle.