Venga La Alegría | Programa 1 de mayo 2026 Parte 2 | El Sin Palabras subió de nivel y la primera eliminación en Miss Alegría

Tenemos todo los que sucedió en el reality más tierno de la televisión Miss Alegría, donde Kike Mayagoitia y Kristal Silva presentaron a cada una de las pequeñas para hacer una exposición en televisión sobre su animal favorito. Lola Cortés, Luz Elena González y Aleida Núñez fueron muy estrictas como jurado y dieron las calificaciones a las pequeñas donde se tomó en cuenta, actitud, carisma y el mensaje de las exposiciones.