Venga La Alegría | Programa 14 de abril 2026 Parte 2 | Claudia Lizaldi compartió detalles de MasterChef 24/7, celebramos el Día del Patinaje, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de abril 2026, parte 2: Carlos Cuevas asegura que no perdió la demanda ante su hermana Aída, Efigenia Ramos revela que tomará acciones legales contra Mayela Laguna, Claudia Lizaldi compartió detalles sobre MasterChef 24/7, Ulises de la Torre mostró sus mejores pasos en Gánale al Capi y el reportaje de Samantha Núñez.

También, celebramos el Día del Patinaje con una increíble exhibición y platicamos con la sexóloga Paola Aja sobre las relaciones íntimas con las exparejas. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!