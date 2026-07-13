Venga La Alegría | Programa 13 de julio 2026 Parte 2 | Conmemoran 10 años de la muerte de Joan Sebastian, las mejores exclusivas, juegos y más
Inicia la semana con actitud positiva y buen humor, en compañía de los conductores de Venga La Alegría. Disfruta la segunda parte del programa completo.
Esta es la segunda parte del programa completo de Venga La Alegría para el lunes 13 de julio. Tenemos las mejores exclusivas en la Zona de Espectáculos, dinámicas como el Sin Palabras o las Coordenadas, reportajes que te van a asombrar y muchas risas.