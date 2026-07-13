Venga La Alegría | Programa 13 de julio 2026 Parte 1 | Samadhi Zendejas huye se niega hablar de su romance con Gabito Ballesteros

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de julio 2026, parte 1: y descubrecómo reaccionó la actriz Samadho Zendejas luego de ser abordada por reporteros en el aeropuerto luego de que confirmara su relación con el cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros, en exclusiva Alex Gou alista “Mentiras All Stars” donde se reunirá Belinda, Danna y Mariana Treviño para encabezar esta nueva temporada. Según la información revelada, Mariana Treviño retomará su icónico papel de Lupita, Belinda dará vida a Daniela y Danna se integrará al montaje como Yuri.