Venga La Alegría | Programa 2 de diciembre Parte 1 | Todo sobre Dua Lipa en México, el regreso de CD9 y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de diciembre 2025, parte 1: La apelación a la no vinculación a proceso de Nodal, Dua Lipa en México, lo que reveló Sheyla de su divorcio, la terrible depresión de Sergio Basáñez, las reacciones de Leticia Calderón a la noticia falsa de su muerte, la confesión de Juan Ferrara sobre su exesposa, el regreso de CD9 y lo que compartió Eugenia León de Juan Gabriel. Además, la charla con la especialista en inteligencia emocional, el nuevo Capataz de La Granja VIP, un ritual para la abundancia en navidad y mucha diversión.