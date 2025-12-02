Venga La Alegría | Programa 2 de diciembre Parte 2 | Lis Vega se sincera sobre La Granja VIP, la advertencia de Mati en el Exatlón y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de diciembre 2025, parte 2: Todo lo que reveló Lis Vega tras salir de La Granja VIP, la advertencia de Mati hacia los celestes del Exatlón, el Sin Palabras con ‘nuevo hijo’ incluido, la charla con la sexóloga, los mejores juegos y más.