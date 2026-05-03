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Programa Completo 2 de mayo 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Pasa una mañana increíble con nuestro programa Venga La Alegría Fin de Semana y entérate de todo lo que esta pasando en el mundo del espectáculo.

Este sábado en Venga la Alegría Fin de Semana acompaña a los conductores a vivir una mañana llena de juegos, risas y diversión, además ,sigue los mejores tips y recetas para tener un platillo delicioso y sorprender a tu familia. Además, todo lo qué está pasando en el mundo del espectáculo aquí lo tenemos.

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