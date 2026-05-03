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Al Extremo | Programa 2 de mayo del 2026

Acompaña este fin de semana al chef Rahmar Villegas a la ruta de “la pura sabrosura” donde nos llevará a un puesto donde preparan unos delciosos tacos de suadreo y campechanos.

En la emisón de este sábado 2 de mayo en Al extremo, Jorge “El Diablo Becerril” nos presenta esos casos de inseguridad que quedan registrados en cámaras de seguridad que vigilan “la ciudad de la furi” descubre cómo en etsa oocasión, un malhechor no se salió con la suyas. Además, conoce los mejores consejos y rituales que la bruja Zulema le da al público.

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