Al Extremo | Programa 2 de mayo del 2026

En la emisón de este sábado 2 de mayo en Al extremo, Jorge “El Diablo Becerril” nos presenta esos casos de inseguridad que quedan registrados en cámaras de seguridad que vigilan “la ciudad de la furi” descubre cómo en etsa oocasión, un malhechor no se salió con la suyas. Además, conoce los mejores consejos y rituales que la bruja Zulema le da al público.