Venga La Alegría | Programa 21 de enero 2026 Parte 1 | Imelda Tuñón reaviva la polémica con Maribel Guardia, Sebastián consigue su hamburguesa de ensueño y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de enero 2026, parte 1: Imelda Tuñón reaviva la polémica con Marco Chacón y Maribel Guardia, Eugenio Derbez revela qué pasó con la carta que le dejó su mamá antes de fallecer, lo que debes saber del alza en la gasolina y la canasta básica, los experimentos de Inter ¿Neta? y la receta del día con Rahmar. Además, las ‘olas’ que provocó la ex de Nodal, todo lo que debes saber sobre el Día del Abrazo, el sueño cumplido de Sebastián y las uñas astrológicas. ¡Venga La Alegría!