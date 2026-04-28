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Venga La Alegría | Programa 28 de abril 2026 Parte 2 | Todos contra Capi Pérez, polémica en el Sin Palabras y Mesa de Sexo

¡Diversión y creatividad en Venga La Alegría! Revive la segunda parte del programa completo y mira la polémica que se desató en ‘Gánale al Capi’.

Todos los detalles sobre el arranque de la gira de Kenia Os y el ostentoso obsequio que le envió su novio, Peso Pluma. ¿Rompimos el récord de VLA? Esto sucedió el día de hoy y como muy pocas veces, nada salió como se esperaba. Nuestra invitada de ‘Gánale al Capi’ no logró llegar al foro y tuvimos que improvisar en la sección, donde todos se descontrolaron.

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