Las polémicas rupturas de grupos musicales: Desde OV7 hasta Camila
En México han existido varios grupos que se desintegraron debido a diferencias irreparables, incluso llegaron a temas legales.
El día de hoy en nuestro programa especial por los 30 años de Ventaneando, hablamos sobre las rupturas entre los grupos musicales, quienes se han visto envueltos entre polémicas por el nombre de las agrupaciones, derechos de las canciones y hasta peleas por malas actitudes e irresponsabilidad de los integrantes.