Paulina Rubio y Colate: La guerra interminable tras terminar su matrimonio

Esta semana se está llevando a cabo la audiencia por la custodia definitiva de Andrea Nicolás, hijo de los famosos Paulina Rubio y Colate. El pequeño ha declarado que quiere vivir con su papá, ya que con su mamá vive constantes peleas y no se siente bien emocionalmente; sin embargo, la juez podría decidir que el menor de edad se vaya a un internado, en un país donde no radique Paulina ni Colate. El día de hoy en el programa especial por los 30 años de Ventaneando, platicamos sobre toda la controversia que ha existido desde la separación de la cantante y el empresario.