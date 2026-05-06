Venga La Alegría | Programa 6 de mayo 2026 Parte 1 | Espectáculos, cocina y el caso de la agresión de Andrea Muñoz

Este miércoles 6 de mayo tenemos las últimas noticias del espectáculo, Mario Bautista habla de su colaboración con Kalimba y su nuevo sencillo. Emiliano Aguilar reacciona la baja venta de boletos y conciertos cancelados de su papá, Pepe Aguilar y también sobre un acercamiento con Majo Aguilar. En La Sazón de la Alegría el chef Rahmar nos preparó unos exquisitos tacos dorados con salsa de betabel. Hablamos sobre el caso legal que atraviesa nuestra compañera Andrea Muñoz, editora de Venga La Alegría Fin de Semana tras ser agredida por un conductor de aplicación.