¡Así se vivieron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe!

Un momento llenó de emoción se vivió en el festejo de la Virgen de Guadalupe, cuando varios famosos se unieron para cantarle las mañanitas en una transmisión especial. ¡Aquí los detalles!

Un momento llenó de emoción se vivió durante el festejo de la Virgen de Guadalupe, cuando varios famosos se unieron con devoción para cantarle las mañanitas en una transmisión especial de TV Azteca. Con el corazón en la mano, Tatiana compartió por qué el 12 de Diciembre representa un milagro y Denisse de Kalafe expresó su sentir al dedicarle “Señora, señora” a la virgen. También participaron, Priscila Ángel y su hija, Viviann Baeza, Esmeralda Ugalde y varios más. ¡Aquí todos los detalles!

