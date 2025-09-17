Quién es la esposa de Sergio Sepúlveda y cuántos hijos tienen

A través de sus historias de Instagram, Sergio Sepúlveda compartió su alegría al celebrar su aniversario número 20 con Laura Heredia. A continuación te contamos más sobre la familia del querido conductor de Venga La Alegría.

Quién es Laura Heredia, la esposa de Sergio Sepúlveda

Sergio Sepúlveda y Laura Heredia siempre han sido muy abiertos en redes sociales sobre la bella relación que tienen y lo mucho que se aman; este 16 de septiembre no fue la excepción.

“Veo mis canas y pienso que el tiempo es cruel. Luego pienso en los 20 años que hemos pasado juntos y la familia que hemos formado y pienso que el tiempo ha sido generoso”, escribió el conductor en su festejo. También aseguró que recuerda perfectamente el día en que pasó con la mudanza a la casa de su suegra para recoger a Laura con sus cosas, y después se fueron al “pequeñito departamento” que iban a compartir.

Laura Heredia, de 49 años, no lleva un trabajo frente a las cámaras ni es figura pública como Sergio, pero con frecuencia se les ve juntos. En su cuenta de Instagram no detalla mucho sobre su vida laboral, pero sí sobre los logros de su familia y los viajes que han hecho.

En el último día, el conductor de 53 años compartió imágenes de una cena romántica que disfrutaron en su aniversario y algunas fotos de ellos posando frente a los fuegos artificiales del Grito de Independencia.

La pareja tiene dos hijos, Franco, de 15 años, y Mía, de 13. El primogénito no usa redes sociales y se caracteriza por ser más discreto, aunque en las celebraciones más importantes aparece fotografiado con sus papás. Mía recientemente terminó la primaria y su madre le dedicó un mensaje: “Verte terminar una etapa de tu vida plena, dichosa, con grandes méritos y, sobre todo, feliz. Eso me llena el corazón”.