Desde el regreso de la misión Artemis II hasta el fallecimiento de Henry; todo explicado Con Peras y Manzanas
Los detalles del fallecimiento de Henry, lo del niño que fue apuñalado por no darle una moneda a un hombre y el regreso de la misión Artemis II. Todo explicado Con Peras y Manzanas.
Los detalles del fallecimiento de Henry, el niño que sufrió quemaduras en una tienda de conveniencia; el niño que fue apuñalado por no darle una moneda a un hombre y el regreso de la misión Artemis II. Todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.