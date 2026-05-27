“Me parece una mujer maravillosa”, Saskia Niño de Rivera lamenta lo que sucedió con Ludwika Paleta
Luego de las reacciones que se generaron a partir del nombre de Ludwika Paleta en un podcast sobre presuntos actos satánicos, Saskia Niño de Rivera da la cara.
Después de que Ludwika Paleta reaccionara a la mención de su nombre en el podcast de Saskia Niño de Rivera sobre presuntos actos satánicos, la activista hace frente a la polémica. Además, Saskia reconoció el impacto y la responsabilidad que tiene su voz y sus espacios.