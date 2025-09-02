inklusion logo Sitio accesible
¿Esquivando las olas? Shakira consintió a sus seguidores compartiendo fotos y videos descansando en playas mexicanas

TV Azteca

En medio de su intensa gira por México, Shakira se dio un tiempo para relajarse en una paradisiaca playa mexicana y, como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. ¿Será que se cumple la especulación de Ricardo Casares?

