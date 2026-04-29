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¿Sabías que el cáncer de mama puede dar a una edad temprana? Esto es lo que debes saber

Debes saber que a partir de los 40 años es recomendable hacer una mastografía; sin embargo, la autoexploración debe ser parte de tu rutina.

En este programa nos acompañó el oncólogo Jesús Mercado García para hablar sobre los mitos y realidades del cáncer de mama; detectarlo a tiempo, ¿duele la mastografía? y qué pasa si se detecta a etapas avanzadas. El especialista, habla sobre los mitos que se han creado en torno a que el cáncer de mama solo les da a las mujeres de edad avanzada.

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