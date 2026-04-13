Las redes sociales tundieron a Dagna Mata, la polémica modelo del nuevo video de Christian Nodal
Ahora es Dagna Mata quien se ha convertido en blanco de críticas por subir imágenes del detrás de cámaras del nuevo video de Christian Nodal con música de Cazzu.
¿Falta de ética? Ahora es Dagna Mata quien se ha convertido en blanco de críticas por subir imágenes del detrás de cámaras del nuevo video de Christian Nodal con música de Cazzu. ¿Se aprovecha del escándalo? ¡Ojo a la reacción de Christian Nodal!