MasterChef 24/7 | Antonio Betancourt revela el detrás de MasterChef México 24/7

Antonio Betancourt busca demostrar que en MasterChef 24/7 los participantes realmente están cocinando en todo momento, llevando la experiencia a un nivel mucho más real y cercano para el espectador. Además, destacó que este formato permitirá ver cada emoción de los concursantes, desde la presión hasta la satisfacción de cada logro. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la gran cantidad de personas que hacen posible esta producción, resaltando el enorme trabajo detrás de cámaras que sostiene a la cocina más famosa de México.