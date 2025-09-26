Alejandro Fernández reacciona al beso de su madre Cuquita y otro hombre

Hace poco, Doña Cuquita Abarca causó gran polémica en redes sociales, todo porque fue captada dándole un beso a un hombre mientras disfrutaba del concierto de su hijo, Alejandro Fernández.

La presentación del Potrillo se realizó en Guadalajara, en donde muchos asistentes cantaron y disfrutaron de cada una de las canciones del cantante. Sin embargo, un video comenzó a circular en las redes sociales, en donde se muestra a Doña Cuquita disfrutar del concierto, pero también de la compañía.

“Que sea billetudo": Así bromeó Alejandro Fernández a la posibilidad de que su madre tenga una nueva pareja [VIDEO] Después del video viral donde doña Cuquita se está besando con un misterioso hombre, Alejandro Fernández rompió el silencio y aseguró que dicho hombre, es su tío.

Se detalló que la famosa, podría estar estrenando romance, algo que comenzó a causar mucho revuelo en redes sociales. Aunque, más adelante se aclaró que se trataba del hermano mayor de Doña Cuquita, llamado Javier, esta situación provocó un sinfín de comentarios entre los usuarios y fans de la familia Fernández.

¿Cuál fue la reacción de Alejandro Fernández?

Ahora, fue el propio cantante Alejandro Fernández, quien fue abordado por los medios de comunicación, mientras intentaba abordar un vehículo particular. El cantante confirmó que se trataba de su tío y bromeó con la posibilidad de que su madre tenga una nueva relación, tras cuatro años del fallecimiento de Vicente Fernández.

Ojalá que sea bien billetudo. Es mi tío, es el hermano mayor de mi mamá, es como mi papá

Pero él no fue el único que habló, también se pronunciaron otros integrantes como América Fernández, hija de Alejandro Fernández y América Guinart.

Ni lo vi, nada más todo el mundo me dijo ‘tu Cuquis tiene novio’. Mi papá se murió de risa, somos una familia super cariñosa, super besucona

Alejandro Fernández fue captado saliendo de un restaurante en Los Ángeles, donde se tomó un momento para atender a los reporteros, donde reveló que viene nueva música.

