Alicia Villarreal EXPLOTA en pleno show y destapa su BATALLA LEGAL contra Cruz Martínez

Alicia Villarreal dejó ver su molestia tras fallas en el concierto de Bobby Pulido, donde Cibad Hernández no se separó de ella, asimismo, durante su presentación pidió frenar ataques contra su hija Melanie a pesar del distanciamiento que mantienen, Asimismo, Alicia dejó claro que enfrenta un momento crítico y una batalla legal contra Cruz Martínez por los porcentajes de regalías de los temas que este le produjo siendo pareja.

