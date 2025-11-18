inklusion logo Sitio accesible
"¡Es un superpoder!”, Billy Rovzar, productor y esposo de Claudia Álvarez, explica cómo lleva el TDAH

Billy Rovzar aseguró que se siente orgulloso de compartir que desde hace años fue diagnosticado con un trastorno que lo ha convertido en un alguien más creativo.

TV Azteca

Durante la presentación de ‘Bajo un volcán’, Billy Rovzar aseguró que se siente orgulloso de compartir que desde hace años fue diagnosticado con un trastorno que, lejos de aislarlo del mundo, lo ha convertido en un alguien más creativo. ¿Sus hijos habrían heredado su condición? Así contestó el productor, esposo de Claudia Álvarez.

