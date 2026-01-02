Christian Chávez defiende a Maite Perroni de la polémica y confiesa con qué cantante le gustaría colaborar

A propósito del éxito que ha tenido la obra “Mentiras” y su serie derivada, Christian Chávez platicó que le gustaría colaborar con Manuel Mijares; el exintegrante de RBD participó durante 7 meses en las obras “Mentiras” y “Mentidrags”. También defendió a Maite Perroni de la reciente polémica en que se vio envuelta.