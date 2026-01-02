Iván Puentes, hijo de Andrés Puentes, reacciona a que Tatiana no quiso que conociera a sus medios hermanos
Iván Puentes revela que no mantiene relación con su padre biológico, Andrés Puentes. Por otro lado, dedicó el libro de su autoría a su fallecido padre adoptivo.
Iván Puentes revela cómo se siente con que Tatiana, exesposa de Andrés Puentes, no quisiera que él conozca a sus dos medios hermanos, Andrik y Cassandra. Esto nos contó en la presentación de su libro, “Varios caminos, un final”, que dedicó a su padre adoptivo.