Camila Fernández rompió en llanto al recordar a su abuelo Vicente Fernández: “Era el primero en felicitarme en mi cumpleaños”
El 12 de diciembre se llevó a cabo una reunión por el cuarto aniversario luctuoso de Vicente Fernández y su familia nos regaló unas palabras para recordar a la leyenda de la música ranchera.
Recuerdan a Vicente Fernández por su cuarto aniversario luctuoso en el rancho “Los 3 potrillos” con una misa conmemorativa. Se reunió toda la dinastía a recordar y celebrar a “El Charro de Huentitán”.