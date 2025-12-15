La Granja VIP | Eliminación al límite

La eliminación de Sergio Mayer Mori fue una de las más intensas de La Granja VIP. El ambiente se llenó de tensión mientras los granjeros esperaban el resultado final, conscientes de que su salida marcaba un antes y un después en la recta final del juego. Entre miradas serias y emociones contenidas, el momento quedó grabado como uno de los más fuertes de la temporada.

