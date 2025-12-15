inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
La Granja VIP México por Tv Azteca
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Granja VIP | Eliminación al límite

La salida de Sergio Mayer Mori se vivió con nervios, silencio y muchas emociones encontradas.

Videos,
La Granja VIP

La eliminación de Sergio Mayer Mori fue una de las más intensas de La Granja VIP. El ambiente se llenó de tensión mientras los granjeros esperaban el resultado final, conscientes de que su salida marcaba un antes y un después en la recta final del juego. Entre miradas serias y emociones contenidas, el momento quedó grabado como uno de los más fuertes de la temporada.

Tags relacionados
La Granja VIP

Videos