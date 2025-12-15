inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Las mujeres salen a defender su lugar en la Batalla por la Ventaja

Exatlón México abre una nueva etapa donde las mujeres pelean por su permanencia y una ventaja clave podría cambiar el rumbo de la competencia.

Exatlón México

En Exatlón México se vivió el inicio de un nuevo ciclo competitivo cuando Antonio Rosique anunció que las mujeres saldrían a defender su continuidad en La Batalla por la Ventaja, reconociendo además el duelo de José en el que logró eliminar a un atleta rojo, mientras advertía que el equipo ganador tendría la oportunidad de otorgar una ventaja estratégica a una de sus atletas; por su parte, Benyamin señaló que la salida de Heber modificará la dinámica interna del equipo y aseguró que este momento es clave para aprovechar todo lo que se puede aprender de las leyendas del programa.

