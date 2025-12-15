Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Las mujeres salen a defender su lugar en la Batalla por la Ventaja

En Exatlón México se vivió el inicio de un nuevo ciclo competitivo cuando Antonio Rosique anunció que las mujeres saldrían a defender su continuidad en La Batalla por la Ventaja, reconociendo además el duelo de José en el que logró eliminar a un atleta rojo, mientras advertía que el equipo ganador tendría la oportunidad de otorgar una ventaja estratégica a una de sus atletas; por su parte, Benyamin señaló que la salida de Heber modificará la dinámica interna del equipo y aseguró que este momento es clave para aprovechar todo lo que se puede aprender de las leyendas del programa.