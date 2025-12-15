“No pierdas la cordura”: Humberto intenta calmar a Ella en uno de los momentos más honestos de Exatlón México

En un momento de absoluta honestidad dentro de Exatlón México, Humberto intentó tranquilizar a Ella recordándole que todos atraviesan rachas complicadas y que tener tres o cuatro días malos no define a un atleta, mientras Ella abrió su corazón al confesar que más allá de ganar o perder puntos, su mayor frustración es sentir que no tiene el control de lo que está haciendo, pues obtiene resultados sin saber cómo y sin percibir una evolución clara.