Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | José firma el match point y pone contra las cuerdas al Equipo Rojo

Un punto clave, una ventaja vital y dos equipos obligados a reaccionar en uno de los momentos más tensos de la semana.

Exatlón México

José lo volvió a hacer en Exatlón México al asegurar el match point y conquistar una ventaja estratégica que podría ser utilizada por alguna de sus compañeras para evitar la eliminación, mientras Benyamin mantiene la esperanza y asegura que la semana apenas comienza, enfocándose en la importancia de ganar La Villa 360.

