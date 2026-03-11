Pedro Sola revela que Daniel Bisogno fue demandado por la mamá de Lucero; está fue la razón

En un reciente en vivo transmitido por el canal de youtube de Ventaneando se compartieron algunas de las demandas que el programa ha recibido a lo largo de los años así como algunos conductores, uno de ellos fue Daniel Bisogno, pues Pedro Sola mencionó que luego de hacer una broma, el conductor fue demandado por Lucero León, madre de la famosa cantante Lucero Hogaza.

¿Qué broma hizo Daniel Bisogno para que lo demandara la mamá de Lucero?

De acuerdo con los comentarios del reconocido conductor de Ventaneando, Pedro Sola, Daniel Bisogno fue demandado ya que hizo un comentario en el que dijo que “le aventaría una paloma en la pantaleta”, estas palabras sin duda molestaron a la mamá de Lucero pues dijo que le había ocasionado estrés. Debido a esta situación Daniel Bisogno pasó por siete juzgados diferentes. Sin embargo, a pesar de todas las demandas, ninguna procedió ante las autoridades.

Por otra parte, los conductores de programa comentaron que la relación que mantienen con la mamá de Lucero a la fecha es buena pues Mónica Castañeda comentó que la había entrevistado en Las Vegas cuando hizo un dueto con Pancho Barraza. Sin embargo, también mencionaron que la mamá de Lucero ha sido tajante con los medios ya que la relación con la prensa no ha sido siempre la mejor, ya que ha protegido mucho a su hija.

¿Qué dijo Daniel Bisogno sobre las demandas en su contra?

En el en vivo transmitido por Ventaneando se compartió un video dónde el reconocido conductor dijo “Todo salió por una simple broma, no me acuerdo que hizo pero yo dije que me daban ganas de aventarle una de las palomas de la merced y entonces demandó diciendo que temía por su seguridad, que no le fuera yo a echar la paloma en la pantaleta, hágame el favor”, dichas palabras mencionadas por el reconocido conductor se compartieron al aire cuando Ventaneando cumplía 22 años; es decir, en 2018.

¿Quién fue Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno fue uno de los conductores de televisión más reconocidos, formó parte de Ventaneando por más de 20 años y se caracterizó por su particular humor para dar notas periodísticas y emitir críticas sobre el medio del espectáculo. Falleció el 20 de febrero de 2025, a los 51 años de edad debido a problemas de salud. Sin embargo, dejó uno de los legados más importantes en el medio de la comunicación ya que su trabajo profesional trascendió barreras siendo uno de los comunicadores más reconocidos y respetados en el medio.