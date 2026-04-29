Exatlón México: Zudikey Rodríguez comparte una tierna foto de su primer hijo con melancólico mensaje

Zudikey Rodríguez es una exparticipante de Exatlón México y leyenda de la marca, la Gacela se casó con Patricio Araujo quien es bicampeón del reality deportivo y con quien tiene dos pequeños hijos, Lían y Antonella, sin embargo, la olímpica tuvo un primer bebé quien perdió la vida hace unos años atrás, fue por ello que, la atleta escarlata compartió una foto de su primer hijo con un tierno mensaje, en esta imagen, se puede ver a sus dos retoños varones, pero el que ya no está tiene la foto de un angelito.

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|IG: zudikeyrodriguez

¿Quién es Ethan, el primer hijo de Zudikey Rodríguez?

Ethan es el nombre del primer hijo de Zudikey Rodríguez, quien desafortunadamente falleció hace unos años atrás; y fue en el programa de Ventaneando donde la velocista compartió el duro momento que vivió. La leyenda de Exatlón México dijo que, el nacimiento de su bebé fue lo mejor que le pudo haber pasado.

Sin embargo, también reveló lo que pasó con su bebé cuando ella tenía 22 años; ella estaba compitiendo en una olimpiada. De acuerdo con la declaración de la leyenda Roja, Ethan falleció a los 3 años en un accidente en un tractor cuando cayó para perder la vida al instante.

En esta misma entrevista, la hoy esposa de Pato Araujo añadió que, cuando sucedió eso, ella estaba en una Olimpiada Nacional y fue justo en esta instancia en la que recibió la terrible noticia, sin embargo, en primera instancia se le dijo que, el que había sufrido un percance era su hermano fue aquí donde decidió viajar de emergencia, pero cuando llegó a México, la que tuvo el coraje de revelarle la triste realidad fue su mamá.

Al final, Zudikey Rodríguez, añadió diciendo que, ella sabe que Ethan sigue con ella y que desde ese día se ha levantado de muchas cosas, además señaló que, cada uno de los triunfos que logra se los dedica a su primer hijo, porque simplemente él se lo merece.

Ellos son los hijos de Zudikey Rodríguez

Actualmente tiene dos hijos que son producto del amor que tiene con Pato Araujo, el primer niño lleva el nombre de Lían Carlo, quien nació en abril del 2023, pero, la familia Araujo Rodríguez siguió creciendo y en el 2024 llegó Antonella; tanto Capitán Coraje como la Gacela comparten videos y fotos de su día a día.

