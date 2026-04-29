Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 29 de abril de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco y descubre si es amor, dinero, trabajo, fortuna o un golpe de suerte

Nana Calistar ha dado a conocer cuál es el horóscopo de hoy miércoles 29 de abril de 2026, es por ello que aquí te diremos cuáles son las predicciones para los 12 signos del zodiaco, donde algunas personas deberán tener cuidado con algunas advertencias mientras que otros podrán disfrutar de dinero, amor, trabajo y buena fortuna

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 29 de abril

Nana Calistar saber muy bien que llevas un pleito contigo mismo el cual ya se está saliendo de control porque sigues cargando culpas que ya no te corresponden, te estás castigando por errores que ya pasaron o que no son tuyos y así no vas a poder avanzar, perdónate de una vez por todas de todo.

¿Qué le depara a Tauro hoy 29 de abril?

Es momento de que dejes de estar tratando a la gente como no te gustaría que te trataran a ti, y es que luego te sorprendes cuando te hacen lo mismo; de hecho, no es karma, es un reflejo de las actitudes que tienes con las personas.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 29 de abril

Es hora de ponerte bien abusado o abusada porque se viene una traición que te va a doler más de lo que quisieras aceptar, no es una persona cualquiera, de hecho, es alguien a quien tú considerabas importante, ya que ingresará hasta la cocina, no te hagas el fuerte y siente lo que tengas que sentir.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy miércoles 29 de abril

Es momento de dejar de poner la otra mejilla cuando te faltan al respeto, y es que esto provoca que tengas una etapa en la que se, quien te la hace te la paga y hasta doble; no permitas que nadie se pase de listo contigo mismo o que te quieran ver la cara de tonto o tonta.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 29 de abril

Te van a llegar varios chismes y comentarios muy venenosos sobre una amistad muy cercana, pero no te aceleres porque podrías echar a perder un buen amigo o amiga por estar creyendo en las lenguas; no armes un pancho, investiga y primero observa tus propias conclusiones.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy miércoles 29 de abril?

Ya bájale unas cuantas rayitas a todo lo que te estás metiendo a la boca porque en estos días el cuerpo no te va a perdonar excesos, y es que después estás llorando que ya la ropa se encoje, o que te sientes muy pesado; tú solo te saboteas con antojos, cero disciplina y desvelos.

Las predicciones de Libra para miércoles 29 de abril

Ya es momento de detener novelas mentales con alguien que no mueve ni un dedo por ti o por retenerte en su vida; mientras tú sueñas, la otra persona vive su vida sin incluir en su historia, abre bien los ojos y bájate de esa nube porque tú no eres segunda mesa ni relleno de nadie.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 29 de abril

Ya no cargues con culpas que no deberían estar en tu espalda, y es que, aunque hay errores que no se olvidan, sí se pueden superar, ya estuvo bueno de estar martirizando por lo que hiciste o ya no haces; debes cerrar ciclos como se debe y sin estar mirando para atrás cada 5 minutos porque así no avanzas nada.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 29 de abril?

Se te viene una noticia que te quitará el chip por completo respecto a una persona, donde antes dudas y ahora podrías entender muchas cosas, donde creías tener la razón, pero igual podrías reconocer que no era así; de hecho, no pasa nada si alguien se equivoca, lo más importante es saber corregir y no quedarte aferrado a determinadas ideas que ya no encajan con tu realidad.

Capricornio y lo que le espera hoy miércoles 29 de abril

No debes regalar el corazón como si fuera promoción de fin de semana, y es que luego te sorprendes cuando no te cuidan como tú esperabas; te llegas a desesperar porque tu pareja no reacciona como esperas, pero entiende algo, no todos aman como tú y menos lo demuestran de la misma manera.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy 29 de abril?

Deja de hacerte menso con tu cuerpo porque sabes perfectamente que te has descuidado y luego estás quejándote en el espejo; de hecho, no es que la vida te esté jugando una mal, es que tú te saboteas con la flojera, desvelos y tragazón.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy miércoles 29 de abril

Tú también debes bajarle dos rayas a tu carácter porque estás con el genio muy insoportable y eso te puede meter en muchos problemas con personas que sí valen la pena, de hecho, algunas veces cuando te enojas ni tú te aguantas y dices cosas sin pensar para arreglar lo que ya dañaste mucho.

