En Exclusiva: Fiscal desmiente intento de secuestro contra Christian Nodal en Zacatecas
El fiscal de Zacatecas habló para las cámaras de Ventaneando para aclarar lo que ocurrió durante el operativo que se realizó en el estado y donde se involucró el nombre de Christian Nodal y Ángela Aguilar.
Cristian Paul Camacho, fiscal de Zacatecas habló En Exclusiva para las cámaras de Ventaneando donde señaló que los únicos que presenciaron el tiroteo registrado en la carretera federal 54 el pasado jueves fue Christian Nodal y Ángela Aguilar cerca del rancho El Soyate. Asimismo, paro las especulaciones de que el sonorense fuera víctima de intento de secuestro.