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Natasha Dupeyron se une a la lista de famosos que ingresan a la Universidad

La actriz reveló que la educación abre caminos y da las herramientas para sobrevivir en un ambiente complicado.

Tras vivir un momento incómodo con una aerolínea que no la dejó viajar con su perro de apoyo emocional, la actriz Natasha Dupeyron expresó cómo fue ese episodio y cómo actuó ante la negativa. Asimismo, reveló que recientemente terminó sus estudios de preparatoria y ya se encuentra lista para ingresar a la universidad.

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