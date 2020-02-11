Diego Luna se defiende de las críticas sobre su participación en la serie ‘Narcos’. ¡Esto dijo el actor!

Tras el éxito de la serie Narcos, Diego Luna se encuentra en el ojo del huracán. El actor mexicano es constantemente criticado por “justificar y defender el narcotráfico”, pues le da vida al personaje de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara.

No podemos generalizar, prefiero que sea el público el que opine. Fue un trabajo difícil, duro y estoy muy orgulloso de lo que hicimos: de contar esta historia y todos sus matices. Hay mucho material periodístico y fotográfico en el que me inspiré

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Estas fueron las palabras del director de 40 años, quien también ha participado en filmes como Rogue One: una historia de Star Wars y Un Día Lluvioso En Nueva York.

Además, se le preguntó qué opinaba sobre la poca participación de los latinos en los premios Oscar 2020, a lo que respondió:

Tengo poco que opinar, estamos haciendo cosas que están llegando al público y es lo que me importa

Luna no quiso hablar de su vida privada, pues aunque ya se confirmó su relación con Marina de Tavira, no comentó si pasará el día de San Valentín con ella: “La pasaré cerquita de mis hijos”.

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