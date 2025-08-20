Pedro Sola recuerda a Daniel Bisogno con nostálgica fotografía, y lo llama “mi hermano”

La figura de Daniel Bisogno es irremplazable no solo por el trabajo que hizo en Ventaneando por cerca de 3 décadas, sino por la huella que dejó en cada uno de sus compañeros. A través de Instagram, Pedro Sola recordó una de las épocas más felices de su vida, en la cual coincidió con el fallecido conductor.

Los dos integrantes de la familia Ventaneando protagonizaron muchísimos momentos divertidos mientras coincidieron en televisión. ¿Quién podría olvidar aquella ocasión en que el “tío Pedrito” inyectó a “El Muñeco” estando en vivo, o cuando este último criticó a Pedro por su mochila “de 60 pesos”? También es bien sabido que esos momentos se vivían de igual manera cuando no había cámaras.

Pedro Sola comparte foto de “El Tenorio Cómico”, obra en que trabajó con Daniel Bisogno

En la cuenta oficial de Instagram de Ventaneando, Pedro Sola compartió una fotografía de él cuando formaba parte del elenco de la obra “El Tenorio Cómico”, durante casi un año en la década pasada. En la imagen aparece Daniel Bisogno y otras personalidades, como Los Mascabrothers.

“Ahí estaba mi amigo, mi hermano, Daniel Bisogno”, dijo el conductor. “Esa parte de Daniel, de ser actor y trabajar con él en ‘El Tenorio’, era maravillosa”.

Pedrito Sola contó que a veces pasaban muchísimo estrés con las funciones, pues no solo actuaban de viernes a domingo sino también salían de gira con la obra de teatro.

Había días en que salían corriendo del foro de Ventaneando y los trasladaban al aeropuerto para visitar ciudades como Guadalajara o León. “Llegábamos rayando”, agregó. El conductor admite que era muy complicado cumplir con la agenda y Daniel Bisogno se ponía muy nervioso por los tiempos, pero describe esa época de su vida como fantástica.

Daniel Bisogno también solía compartir pequeñas anécdotas de su trabajo juntos. Existe un clip viral de Pedro Sola sufriendo una caída en el foro de Ventaneando y, entre risas, ahí Daniel hablaba sobre otra caída que tuvo por estar corriendo en el aeropuerto. Es muy posible que eso haya sucedido cuando ambos compartían escenario en “El Tenorio Cómico”.