Ricardo Manjarrez exhibe una estafa en internet donde usan sus fotos

Todos hemos recibido esas solicitudes de amistad o de seguimiento que provienen de perfiles muy sospechosos. Pero, ¿alguna vez te han avisado que tus propias fotos aparecen en uno de aquellos perfiles o que alguien finge ser tú? Así le ocurrió a Ricardo Manjarrez, quien compartió la experiencia en sus redes sociales.

Ricardo Manjarrez exhibe cuenta que hacía ‘catfishing’ con sus fotos

El periodista y conductor de Ventaneando tiene mucha actividad en Instagram, donde suele compartir imágenes de los lugares asombrosos que visita o selfies de su vida diaria. Desafortunadamente, alguien que se dedica a las estafas en línea tomó algunas de sus fotos para engañar a otras personas.

Ricardo Manjarrez compartió en sus historias de Instagram la captura de un perfil recién creado en esta red social, donde utilizaron una foto de perfil, dos carruseles de imágenes y un reel donde aparece él; estas publicaciones se compartieron como si la persona dueña del perfil fuera Ricardo. La cuenta solamente llevaba a una persona seguida y tenía cero seguidores.

Crédito: Captura de Instagram

“Me halaga que me estén catfisheando”, escribió el conductor en su ‘story’, tomando con humor la situación. Aunque no especificó cómo llegó a él la imagen, es posible que algún seguidor se la haya enviado tras recibir una solicitud del perfil falso.

Se le llama ‘catfishing’ a la práctica de crear una identidad falsa en línea y utilizarla para engañar, estafar o controlar a otras personas. Mediante los perfiles falsos se pueden cometer delitos como extorsión, violencia digital o fraude.

Es muy fácil encontrarse en redes sociales con perfiles falsos de quienes practican ‘catfishing’. Por lo general ni siquiera hay que buscarlos, pues llegan solicitudes a tu cuenta de Facebook o Instagram, por ejemplo. Se caracterizan por ser perfiles con actividad mínima y muy reciente, sin seguidores o con fotos de personas atractivas físicamente; se utilizan imágenes de personas reales, e incluso pueden usarse fotos de modelos o celebridades.