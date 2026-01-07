Christian Nodal recibe críticas al no mencionar nada de su hija ni de su esposa en propósitos de Año Nuevo

En las fechas finales de 2025 y en los primeros días del 2026 es normal encontrar muchos mensajes de parte de los artistas respecto a buenos deseos y los tan famosos propósitos de Año Nuevo. Por eso cuando a Christian Nodal le preguntaron por sus objetivos del año recién iniciado, ocurrió algo sumamente curioso, pues no habló ni de su hija ni de su esposa… por lo que fue severamente criticado en las horas recientes.

Ventaneando | Programa completo 6 de enero de 2026

¿Christian Nodal no piensa ni en su hija ni en su esposa?

Una televisora colombiana tuvo acceso a una charla con el cantante mexicano y allí el entrevistador hizo una pregunta bastante acorde con las fechas. Ante eso, el cantante y compositor no dudó en decir que al tomarle mucho cariño al mar, quiere comprarse una casa que esté cercana a alguna playa.

En segundo lugar, lo cual sorprendió también a varios, puso el tomar clases de canto. Precisamente el entrevistador no entiende que El Forajido quiera clases para cantar. Allí el joven indicó que aunque lo que sabe hacer es bueno para su género, quiere aprender más técnicas vocales que no conoce.

Cuando habló del mar, también dijo que le gustaría aprender a pescar y así termina el pequeño fragmento que Caracol TV compartió en sus redes sociales. Por ello, muchos de los comentarios se fueron encima del sonorense, pues no pensó en nada para concretar con su hija y tampoco habló de algunos planes con su esposa.

¿Es cierto que Christian Nodal quiere la custodia completa de Inti?

Según lo informado por las autoridades jaliscienses que aceptaron el caso, sí. Los informes y declaraciones de José Luis Álvarez Pulido, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de dicho estado. En lo exigido por Nodal hacia la madre de su hija, está el establecer cómo se llevará a cabo la custodia de Inti, se acordará el tema de las visitas y convivencia para ambas partes y también establecer las cifras de la pensión alimenticia.

Dado que esto avanzó a finales del 2025, la exigencia legal se haría llegar hasta Argentina en alguna fecha aproximada en el mes de enero. Por lo que por el momento no se tiene informes de que la notificación ya llegó a Cazzu o en su defecto a su cuerpo legal.