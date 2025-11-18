inklusion logo Sitio accesible
“Se exageraron mucho las cosas”, William Levy aclara lo de su arresto en Estados Unidos

Luego de varios años de ausencia, William Levy visitó la CDMX para promocionar la película que protagoniza y habló de los conflictos que enfrentó en Miami.

Luego de varios años de ausencia, William Levy visitó la CDMX para promocionar la película que protagoniza y habló de los conflictos que enfrentó en Miami, donde fue detenido por la policía. Además, envió un mensaje a sus seguidores mexicanos.

